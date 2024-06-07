Росія виділила $15 млн на нову ІПСО проти України – воєнна розвідка

Головне управління розвідки (Фото: Офіс президента)

Спецслужби Росії готують чергову інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію військового керівництва України, зокрема проти воєнної розвідки. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За інформацією ГУР, на реалізацію кампанії проти України росіяни виділили $15 млн. Агенти ворожих спецслужб вже отримали вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України й західних держав відповідних матеріалів, зазначили у воєнній розвідці.

Йдеться про низку статей та фільмів, у яких, зокрема, планують розкрити дані працівників ГУР, залучених у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки й оборони.

Метою чергової інформаційної атаки РФ є:

→ дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та працівників;

→ блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти Москви;

→ створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.

У листопаді 2023 року представник ГУР Черняк повідомив, що росіяни виділили $1,5 млрд на інформаційну операцію "Майдан-3".

29 лютого 2024 року ГУР заявило, що має списки людей, за якими "працюють" росіяни у межах спецоперації "Майдан-3", аби залучити їх до поширення своєї риторики та вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

22 квітня очільник ГУР Буданов заявив, що Кремль продовжує просувати інформаційну спецоперацію "Майдан-3". Однак деталі він не розкрив, посилаючись на державну таємницю.

Читайте також: Міністерство антипропаганди для Зеленського. Як влада готується до нової хвилі "Майдану-3"