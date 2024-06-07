Росія виділила $15 млн на нову ІПСО проти України – воєнна розвідка
Спецслужби Росії готують чергову інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію військового керівництва України, зокрема проти воєнної розвідки. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
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За інформацією ГУР, на реалізацію кампанії проти України росіяни виділили $15 млн. Агенти ворожих спецслужб вже отримали вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України й західних держав відповідних матеріалів, зазначили у воєнній розвідці.
Йдеться про низку статей та фільмів, у яких, зокрема, планують розкрити дані працівників ГУР, залучених у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки й оборони.
Метою чергової інформаційної атаки РФ є:
→ дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та працівників;
→ блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти Москви;
→ створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.
- У листопаді 2023 року представник ГУР Черняк повідомив, що росіяни виділили $1,5 млрд на інформаційну операцію "Майдан-3".
- 29 лютого 2024 року ГУР заявило, що має списки людей, за якими "працюють" росіяни у межах спецоперації "Майдан-3", аби залучити їх до поширення своєї риторики та вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні.
- 22 квітня очільник ГУР Буданов заявив, що Кремль продовжує просувати інформаційну спецоперацію "Майдан-3". Однак деталі він не розкрив, посилаючись на державну таємницю.
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