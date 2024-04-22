Буданов про просування операції "Майдан-3": Це вже стосується державної таємниці
Кремль продовжує просувати інформаційну спецоперацію "Майдан-3". Про це в інтерв'ю виданню BBC повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Однак деталі спецоперації очільник ГУР не розкрив, посилаючись на державну таємницю.
"Це питання, яке вже стосується державної таємниці. Вибачте, більше, ніж те, що було сказано, я вже не можу розповісти. Але ще раз вам кажу: росіяни над цим працюють", – заявив Буданов.
На запитання щодо активізації діяльності проросійських сил в Україні, очільник військової розвідки відповів, що в Кремлі розуміють, що проросійські сили зараз не можуть функціонувати.
"Тому вони камуфлюють це під різного роду діяльність, під різні питання соціальної напруженості. І це не буде виглядати (і в їхніх планах це чітко описано), воно не має виглядати як якась проросійська позиція. Ні. Абсолютно ні", – наголосив Буданов.
- У листопаді 2023 року представник ГУР Черняк повідомив, що росіяни виділили $1,5 млрд на інформаційну операцію "Майдан-3".
- 27 лютого 2024 року Комітет з питань розвідки при президентові заявив, що російська спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом окупантів, їм вдасться "розхитати ситуацію" в Україні на початку літа – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея операції загарбників.
- 29 лютого ГУР заявило, що має списки людей, за якими "працюють" росіяни у межах спецоперації "Майдан-3", аби залучити їх до поширення своєї риторики та вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні.
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