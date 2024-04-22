Буданов про просування операції "Майдан-3": Це вже стосується державної таємниці

Очільник ГУР зазначив, що проросійські сили досі є в Україні, однак вони чітко не показують свою позицію

Кирило Буданов (Фото: EPA)

Кремль продовжує просувати інформаційну спецоперацію "Майдан-3". Про це в інтерв'ю виданню BBC повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Однак деталі спецоперації очільник ГУР не розкрив, посилаючись на державну таємницю.

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"Це питання, яке вже стосується державної таємниці. Вибачте, більше, ніж те, що було сказано, я вже не можу розповісти. Але ще раз вам кажу: росіяни над цим працюють", – заявив Буданов.

На запитання щодо активізації діяльності проросійських сил в Україні, очільник військової розвідки відповів, що в Кремлі розуміють, що проросійські сили зараз не можуть функціонувати.

"Тому вони камуфлюють це під різного роду діяльність, під різні питання соціальної напруженості. І це не буде виглядати (і в їхніх планах це чітко описано), воно не має виглядати як якась проросійська позиція. Ні. Абсолютно ні", – наголосив Буданов.

У листопаді 2023 року представник ГУР Черняк повідомив, що росіяни виділили $1,5 млрд на інформаційну операцію "Майдан-3".

27 лютого 2024 року Комітет з питань розвідки при президентові заявив, що російська спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом окупантів, їм вдасться "розхитати ситуацію" в Україні на початку літа – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея операції загарбників.

29 лютого ГУР заявило, що має списки людей, за якими "працюють" росіяни у межах спецоперації "Майдан-3", аби залучити їх до поширення своєї риторики та вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

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