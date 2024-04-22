Буданов о продвижении операции "Майдан-3": Это уже касается государственной тайны
Кремль продолжает продвигать информационную спецоперацию "Майдан-3". Об этом в интервью изданию BBC сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Однако детали спецоперации глава ГУР не раскрыл, ссылаясь на государственную тайну.
"Этот вопрос, который уже касается государственной тайны. Извините, больше, чем то, что было сказано, я уже не могу рассказать. Но еще раз вам говорю: россияне над этим работают", – заявил Буданов.
На вопрос об активизации деятельности пророссийских сил в Украине, глава военной разведки ответил, что в Кремле понимают, что пророссийские силы сейчас не могут функционировать.
"Поэтому они камуфлируют это под разного рода деятельность, под разные вопросы социальной напряженности. И это не будет выглядеть (и в их планах это четко описано), оно не должно выглядеть как какая-либо пророссийская позиция. Нет. Абсолютно нет", — подчеркнул Буданов.
- В ноябре 2023 года представитель ГУР Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 млрд на информационную операцию "Майдан-3".
- 27 февраля 2024 года Комитет по разведке при президенте заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года. По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине в начале лета – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея операции захватчиков.
- 29 февраля ГУР заявило, что имеет списки людей, по которым "работают" россияне в рамках спецоперации "Майдан-3", чтобы привлечь их к распространению своей риторики и повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине.
Читайте также: Министерство антипропаганды для Зеленского. Как власти готовятся к новой волне "Майдана-3"