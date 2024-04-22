Буданов о продвижении операции "Майдан-3": Это уже касается государственной тайны

Глава ГУР отметил, что пророссийские силы до сих пор есть в Украине, однако они четко не показывают свою позицию

Кирилл Буданов (Фото: EPA)

Кремль продолжает продвигать информационную спецоперацию "Майдан-3". Об этом в интервью изданию BBC сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Однако детали спецоперации глава ГУР не раскрыл, ссылаясь на государственную тайну.

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"Этот вопрос, который уже касается государственной тайны. Извините, больше, чем то, что было сказано, я уже не могу рассказать. Но еще раз вам говорю: россияне над этим работают", – заявил Буданов.

На вопрос об активизации деятельности пророссийских сил в Украине, глава военной разведки ответил, что в Кремле понимают, что пророссийские силы сейчас не могут функционировать.

"Поэтому они камуфлируют это под разного рода деятельность, под разные вопросы социальной напряженности. И это не будет выглядеть (и в их планах это четко описано), оно не должно выглядеть как какая-либо пророссийская позиция. Нет. Абсолютно нет", — подчеркнул Буданов.

В ноябре 2023 года представитель ГУР Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 млрд на информационную операцию "Майдан-3".

27 февраля 2024 года Комитет по разведке при президенте заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года. По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине в начале лета – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея операции захватчиков.

29 февраля ГУР заявило, что имеет списки людей, по которым "работают" россияне в рамках спецоперации "Майдан-3", чтобы привлечь их к распространению своей риторики и повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине.

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