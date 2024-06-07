Россия выделила $15 млн на новую ИПСО против Украины – военная разведка

Главное управление разведки (Фото: Офис президента)

Спецслужбы России готовят очередную информационно-психологическую операцию, направленную на дискредитацию военного руководства Украины, в частности против военной разведки. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

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По информации ГУР, на реализацию кампании против Украины россияне выделили $15 млн. Агенты вражеских спецслужб уже получили указания организовать оплачиваемое изготовление и распространение в медиапространстве Украины и западных государств соответствующих материалов, отметили в военной разведке.

Речь идет о ряде статей и фильмов, в которых, в частности, планируется раскрыть данные сотрудников ГУР, вовлеченных в координацию боевой работы специальных подразделений Сил безопасности и обороны.

Целью очередной информационной атаки РФ является:

→ дискредитация украинских боевых спецподразделений, их офицеров и сотрудников;

→ блокирование работы ведомств, разрабатывающих и выполняющих боевые и специальные задания против Москвы;

→ создание в Украине еще одного фактора общественного напряжения.

В ноябре 2023 года представитель ГУР Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 млрд на информационную операцию "Майдан-3".

29 февраля 2024 года ГУР заявило, что имеет списки людей, по которым "работают" россияне в рамках спецоперации "Майдан-3", чтобы привлечь их к распространению своей риторики и повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине.

22 апреля глава ГУР Буданов заявил, что Кремль продолжает продвигать информационную спецоперацию "Майдан-3". Однако детали он не раскрыл, ссылаясь на государственную тайну.

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