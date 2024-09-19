Шторм "Борис" дістався Італії, евакуюють людей. Загалом у Європі загинула 21 особа – фото

Сильний дощ розпочався в Емілії-Романьї вдень 18 вересня, і до вечора ситуація швидко погіршилась

Повінь в Італії (Фото: ЕРА/DORIN MIHAI)

Шторм "Борис", який спричинив повені у Центральній та Східній Європі, дістався Італії: з регіону Емілія-Романья на півночі країни евакуюють людей. Про це повідомляє The Guardian.

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Сильний дощ розпочався в Емілії-Романьї вдень 18 вересня, і до вечора ситуація швидко погіршилась.

У місті та сусідньому регіоні Марке оголосили штормове попередження на найближчі 24-36 годин. Школи будуть закриті 19 вересня, а жителям радять уникати поїздок і, якщо можливо, працювати з дому.

Мер Модільяна Джадер Дарді зазначив, що ситуація "дуже драматична" і гірша, ніж у 2023 році, коли сталася руйнівна повінь. У травні 2023 року повінь в Емілії-Романьї призвела до загибелі 17 людей і завдала шкоди на 8,5 млрд євро.

Місцева влада закликала жителів евакуюватися з постраждалих районів. Мер Кастель Болоньєзе зауважив, що ситуація "значно перевищила найгірші прогнози", і порадив мешканцям піднятися на верхні поверхи.

Рівень річки Савена в Болоньї також швидко підвищується, і влада наказала евакуювати мешканців перших поверхів і підвалів. Деякі дороги заблоковані через зсуви.

Загалом на сьогодні, 19 вересня, відомо про 21 жертву повеней у Європі.

Повінь в Італії (Фото: ЕРА/DORIN MIHAI)

Повінь в Італії (Фото: ЕРА/DORIN MIHAI)

Повінь в Італії (Фото: ЕРА/DORIN MIHAI)

14 та 15 вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіштовхнулися зі штормом "Борис", який приніс сильні дощі та повені цими вихідними: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина.

17 вересня кількість жертв збільшилася до 16 людей.

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