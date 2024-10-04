Наводнения накрыли Боснию и Герцеговину: за день унесли жизни 19 человек – видео

В результате наводнений, охвативших страну в ночь на 4 октября, были затоплены несколько городов в центральной и южной ее частях

Фото: ЕРА/NIDAL SALJIC

Наводнения, охватившие ряд европейских стран в середине сентября, добрались до Боснии и Герцеговины – количество погибших там уже возросло до 19 человек 4 октября. Об этом пишет балканская служба Радио Свобода.

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В результате наводнений, охвативших страну в ночь на 4 октября, были затоплены несколько городов в центральной и южной ее частях.

Спасатели на юге страны сообщили об исчезновении нескольких человек и обратились к волонтерам и военным с просьбой помочь в поисковых работах. В городах Ябланица и Киселяк, наиболее пострадавших от непогоды, ночью произошли отключения электроэнергии и перебои со связью.

К вечеру 4 октября число погибших возросло до 19 человек.