Наводнения накрыли Боснию и Герцеговину: за день унесли жизни 19 человек – видео
Наводнения, охватившие ряд европейских стран в середине сентября, добрались до Боснии и Герцеговины – количество погибших там уже возросло до 19 человек 4 октября. Об этом пишет балканская служба Радио Свобода.
В результате наводнений, охвативших страну в ночь на 4 октября, были затоплены несколько городов в центральной и южной ее частях.
Спасатели на юге страны сообщили об исчезновении нескольких человек и обратились к волонтерам и военным с просьбой помочь в поисковых работах. В городах Ябланица и Киселяк, наиболее пострадавших от непогоды, ночью произошли отключения электроэнергии и перебои со связью.
К вечеру 4 октября число погибших возросло до 19 человек.
- 14 и 15 сентября 2024 года Центральная и Восточная Европа столкнулись со штормом "Борис", который принес сильные дожди и наводнения в эти выходные: больше всего пострадали Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния и Словакия.
- 17 сентября количество жертв увеличилось до 16 человек.
- 19 сентября "Борис" добрался до Италии.
- За сутки 23 сентября в Великобритании выпала месячная норма осадков, что привело к наводнениям. В Лондоне вода размыла футбольное поле.