В Британии наводнения из-за сильных дождей: футбольное поле в Лондоне под водой – видео

Подтопленное футбольное поле в Лондоне (Фото: Jordan Pettitt/PA Wire)

За сутки в течение 23 сентября в Великобритании выпала месячная норма осадков, что привело к наводнениям. В Лондоне вода размыла футбольное поле, сообщает Euro News.

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В центральной и южной Англии выпало от 60 до 80 мм дождя. Это затопило дороги, привело к остановке движения на некоторых железнодорожных линиях и вызвало многочисленные затопления зданий. Синоптики прогнозируют, что в некоторых районах количество осадков может превысить 120 мм.

Лондонская пожарная бригада получила около 350 вызовов, связанных с наводнениями. Спасатели помогали застрявшим в автомобилях людям, эвакуировали жителей из затопленных домов и реагировали на затопление подземных станций, дорог, жилых помещений и офисов.

На стадионе Cherry Red Records, где играет команда AFC Wimbledon, сильные дожди повлекли за собой образование воронки на поле, из-за чего был отменен матч, запланированный на вторник, 24 сентября.

14 и 15 сентября 2024 года Центральная и Восточная Европа столкнулись со штормом "Борис", который принес сильные дожди и наводнения в эти выходные: больше всего пострадали Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния и Словакия.

17 сентября количество жертв увеличилось до 16 человек.

19 сентября "Борис" добрался до Италии.

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