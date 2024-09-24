У Британії повені через сильні дощі: футбольне поле у Лондоні під водою – відео

Підтоплене футбольне поле у Лондоні (Фото: Jordan Pettitt/PA Wire)

За одну добу протягом 23 вересня у Великій Британії випала місячна норма опадів, що призвело до повеней. У Лондоні вода розмила футбольне поле, повідомляє Euro News.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

У центральній та південній Англії випало від 60 до 80 мм дощу. Це затопило дороги, призвело до зупинки руху на деяких залізничних лініях та викликало численні затоплення будинків. Синоптики прогнозують, що в деяких районах кількість опадів може перевищити 120 мм.

Лондонська пожежна бригада отримала близько 350 викликів, пов'язаних із повенями. Рятувальники допомагали людям, що застрягли в автомобілях, евакуювали мешканців із затоплених будинків та реагували на затоплення підземних станцій, доріг, житлових приміщень і офісів.

На стадіоні Cherry Red Records, де грає команда AFC Wimbledon, сильні дощі спричинили утворення вирви на полі, через що був скасований матч, запланований на вівторок, 24 вересня.

14 та 15 вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіткнулися зі штормом "Борис", який приніс сильні дощі та повені тими вихідними: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина.

17 вересня кількість жертв збільшилася до 16 осіб.

19 вересня "Борис" дістався Італії.

Читайте також: "Викликають страх та безпорадність". Росія запустила ІПСО у Польщі на тлі повеней