У Британії повені через сильні дощі: футбольне поле у Лондоні під водою – відео
За одну добу протягом 23 вересня у Великій Британії випала місячна норма опадів, що призвело до повеней. У Лондоні вода розмила футбольне поле, повідомляє Euro News.
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У центральній та південній Англії випало від 60 до 80 мм дощу. Це затопило дороги, призвело до зупинки руху на деяких залізничних лініях та викликало численні затоплення будинків. Синоптики прогнозують, що в деяких районах кількість опадів може перевищити 120 мм.
Лондонська пожежна бригада отримала близько 350 викликів, пов'язаних із повенями. Рятувальники допомагали людям, що застрягли в автомобілях, евакуювали мешканців із затоплених будинків та реагували на затоплення підземних станцій, доріг, житлових приміщень і офісів.
На стадіоні Cherry Red Records, де грає команда AFC Wimbledon, сильні дощі спричинили утворення вирви на полі, через що був скасований матч, запланований на вівторок, 24 вересня.
- 14 та 15 вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіткнулися зі штормом "Борис", який приніс сильні дощі та повені тими вихідними: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина.
- 17 вересня кількість жертв збільшилася до 16 осіб.
- 19 вересня "Борис" дістався Італії.
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