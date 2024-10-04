Повені накрили Боснію та Герцеговину: за день забрали життя 19 людей – відео

Внаслідок повеней, які охопили країну в ніч проти 4 жовтня, було затоплено кілька міст у центральній і південній її частинах

Фото: ЕРА/NIDAL SALJIC

Повені, які охопили низку європейських країн у середині вересня, дісталися Боснії і Герцеговини – кількість загиблих там вже зросла до 19 осіб 4 жовтня. Про це пише балканська служба Радіо Свобода.

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Внаслідок повеней, які охопили країну в ніч проти 4 жовтня, було затоплено кілька міст у центральній і південній її частинах.

Рятувальники на півдні країни повідомили про зникнення кількох людей і звернулися до волонтерів та військових із проханням допомогти в пошукових роботах. У містах Ябланиця та Киселяк, що найбільше постраждали від негоди, вночі відбулися відключення електроенергії та перебої зі зв’язком.

Під вечір 4 жовтня кількість загиблих зросла до 19 осіб.