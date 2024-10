В Испании погибли минимум 70 человек из-за мощных наводнений – видео

В результате "самых смертоносных за последние 30 лет" наводнений в Испании погибли минимум 70 человек. Об этом сообщают El Pais и издание Reuters со ссылкой на заявления местных властей.

Объединенный оперативный координационный центр подтвердил количество жертв. Известно, что 62 человека погибли в провинции Валенсия, еще две женщины погибли в городах Мира (провинция Куэнка) и Летура (провинция Альбасете). Подробности о других жертвах отсутствуют.

В городе Утьель спасатели на лодках работали в темноте, чтобы очистить зону наводнения. Им удалось спасти несколько человек. Аварийно-спасательные службы все еще пытаются добраться до наиболее пострадавших районов. А в Валенсии выпала годовая норма осадков.

Catastrophic flooding in the Valencia region, Spain 🇪🇸



• 491 mm of rain fell in Chiva in just 8 hours, including 160mm in just 1 hour.



• More than a year's worth of rain in less than 24 hours.



• At least 51 people have died, this number will rise.pic.twitter.com/hpWhNRGh3n