Наводнения в Испании унесли жизни 13 человек, среди них дети – видео

В Испании в результате наводнений, накрывших южную и восточную части страны, погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на испанских правоохранителей.

Отмечается, что среди 13 погибших — четверо детей. Кроме того, власти Валенсии сообщили о "многочисленных жертвах" в результате наводнений, но точную цифру не уточнили.

В Валенсии десятки человек были вынуждены провести ночь в грузовиках или легковых автомобилях, на крышах магазинов и автозаправочных станций, на верхушках мостов или в заблокированных машинах на дороге, пока их не эвакуировали.

"Seeing the resilience of people amidst such intense flooding is truly inspiring. Sending strength to everyone affected in #Valencia and cross Spain stay safe and hold on, brighter days ahead ahead. #Chiva #Storm #Spain #Flood #Food … pic.twitter.com/GvXIUZEL09