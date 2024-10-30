Наводнения в Испании унесли жизни 13 человек, среди них дети – видео

Власти Валенсии сообщили о "многочисленных жертвах" в результате наводнений, но точную цифру не уточнили

Фото: ЕРА / JORGE ZAPATA

В Испании в результате наводнений, накрывших южную и восточную части страны, погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на испанских правоохранителей.

Отмечается, что среди 13 погибших — четверо детей. Кроме того, власти Валенсии сообщили о "многочисленных жертвах" в результате наводнений, но точную цифру не уточнили.

В Валенсии десятки человек были вынуждены провести ночь в грузовиках или легковых автомобилях, на крышах магазинов и автозаправочных станций, на верхушках мостов или в заблокированных машинах на дороге, пока их не эвакуировали.

Из-за сильных дождей и мощного ветра 12 самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Валенсии, были перенаправлены в другие города, а 10 рейсов вообще отменили.

Национальный железнодорожный оператор ADIF приостановил движение скоростных поездов между Мадридом и Валенсией из-за повреждений на железнодорожных путях. В регионе Андалусия сошел с рельсов скоростной поезд с 276 пассажирами, никто не пострадал.

14 и 15 сентября 2024 года Центральная и Восточная Европа столкнулись со штормом "Борис", который принес сильные дожди и наводнения: больше всего пострадали Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния и Словакия.

17 сентября количество жертв увеличилось до 16 человек.

19 сентября "Борис" добрался до Италии.

За сутки 23 сентября в Великобритании выпала месячная норма осадков, что привело к наводнениям. В Лондоне вода размыла футбольное поле.

Наводнения, охватившие ряд европейских стран в середине сентября, добрались до Боснии и Герцеговины – количество погибших там уже возросло до 19 человек 4 октября.