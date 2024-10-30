Наводнения в Испании унесли жизни 13 человек, среди них дети – видео
Фото: ЕРА / JORGE ZAPATA

В Испании в результате наводнений, накрывших южную и восточную части страны, погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на испанских правоохранителей.

Отмечается, что среди 13 погибших — четверо детей. Кроме того, власти Валенсии сообщили о "многочисленных жертвах" в результате наводнений, но точную цифру не уточнили.

В Валенсии десятки человек были вынуждены провести ночь в грузовиках или легковых автомобилях, на крышах магазинов и автозаправочных станций, на верхушках мостов или в заблокированных машинах на дороге, пока их не эвакуировали.

Из-за сильных дождей и мощного ветра 12 самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Валенсии, были перенаправлены в другие города, а 10 рейсов вообще отменили.

Национальный железнодорожный оператор ADIF приостановил движение скоростных поездов между Мадридом и Валенсией из-за повреждений на железнодорожных путях. В регионе Андалусия сошел с рельсов скоростной поезд с 276 пассажирами, никто не пострадал.

Читайте также
Украина предложила помощь странам Европы, пострадавшим от наводнений
погибшиеиспаниядетикатастрофанаводнения