Украина предложила помощь странам Европы, пострадавшим от наводнений

Непогода в Чехии (Фото: Martin Divisek/EPA)

Украина предложила помощь соседним странам, страдающим от экстремальных осадков. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, 15 сентября он заслушал доклад заместителя руководителя Офиса президента Виктора Микиты по поводу ситуации в Одесской области, которую накрыла непогода и вызвала подтопления.

"Есть, к сожалению, критические ситуации и в странах-соседях – из-за этих экстремальных осадков. По моему поручению министр иностранных дел Андрей Сибига предложил соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", – сказал Зеленский.

Сибига сообщил, что Украина предложила Молдове, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Чехии отправить подразделения ГСЧС для помощи в ликвидации последствий непогоды.

На предложение отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил мне слова солидарности с Польшей", – сообщил он.

По словам Туска, Шмыгаль предложил немедленно отправить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием, для борьбы с наводнениями.

"Очень трогательно", – написал польский премьер.

Канал BBC сообщил, что циклон "Борис" принес мощные ливни в ряд стран Европы. В Австрии во время спасательных работ погиб пожарный, в Польше – один человек утонул, в Румынии – четверо погибших и двое пропавших без вести. В Чехии пропавшими без вести считаются четыре человека.

Укрзалізниця сообщила, что из-за наводнений в Чехии, Австрии и Польше изменено движение ряда поездов.

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