Україна запропонувала допомогу країнам Європи, які постраждали від повеней

Негода в Чехії (Фото: Martin Divisek/EPA)

Україна запропонувала допомогу сусіднім країнам, які потерпають через екстремальні опади. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За словами глави держави, 15 вересня він заслухав доповідь заступника керівника Офісу президента Віктора Микити щодо ситуації в Одеській області, яку накрила негода і викликала підтоплення.

"Є, на жаль, критичні ситуації й в країнах-сусідах – через ці екстремальні опади. За моїм дорученням міністр закордонних справ Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій", – сказав Зеленський.

Сибіга повідомив, що Україна запропонувала Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС для допомоги у подоланні наслідків негоди.

На пропозицію відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав мені слова солідарності з Польщею", – повідомив він.

За словами Туска, Шмигаль запропонував негайно відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями.

"Дуже зворушливо", – написав польський прем'єр.

Канал BBC повідомив, що циклон "Борис" приніс потужні зливи в низку країн Європи. В Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі – одна людина потонула, у Румунії – четверо загиблих та двоє зниклих безвісти. У Чехії зниклими безвісти вважаються четверо людей.

Укрзалізниця повідомила, що через повені в Чехії, Австрії та Польщі змінений рух низки потягів.

Читайте також: В Одесі сильна злива – підтоплено й ускладнено рух на деяких вулицях: фото