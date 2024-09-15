Україна запропонувала допомогу країнам Європи, які постраждали від повеней
Україна запропонувала допомогу сусіднім країнам, які потерпають через екстремальні опади. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
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За словами глави держави, 15 вересня він заслухав доповідь заступника керівника Офісу президента Віктора Микити щодо ситуації в Одеській області, яку накрила негода і викликала підтоплення.
"Є, на жаль, критичні ситуації й в країнах-сусідах – через ці екстремальні опади. За моїм дорученням міністр закордонних справ Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій", – сказав Зеленський.
Сибіга повідомив, що Україна запропонувала Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС для допомоги у подоланні наслідків негоди.
На пропозицію відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
"Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав мені слова солідарності з Польщею", – повідомив він.
За словами Туска, Шмигаль запропонував негайно відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями.
"Дуже зворушливо", – написав польський прем'єр.
Канал BBC повідомив, що циклон "Борис" приніс потужні зливи в низку країн Європи. В Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі – одна людина потонула, у Румунії – четверо загиблих та двоє зниклих безвісти. У Чехії зниклими безвісти вважаються четверо людей.
- Укрзалізниця повідомила, що через повені в Чехії, Австрії та Польщі змінений рух низки потягів.
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