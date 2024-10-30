Повені в Іспанії забрали життя 13 людей, серед них діти – відео

Влада Валенсії повідомила про "численні жертви" внаслідок повеней, але точну цифру не уточнила

Фото: ЕРА / JORGE ZAPATA

В Іспанії внаслідок повеней, які накрили південну та східну частини країни, загинули щонайменше 13 людей. Про це повідомляє газета El Pais з посиланням на іспанських правоохоронців.

Зазначаться, що серед 13 загиблих — четверо дітей. Крім того, влада Валенсії повідомила про "численні жертви" внаслідок повеней, але точну цифру не уточнила.

У Валенсії десятки людей змушені були провести ніч у вантажівках або легкових автомобілях, на дахах магазинів та автозаправних станцій, на верхівках мостів або в заблокованих машинах на дорозі, поки їх не евакуювали.

Через сильні дощі та потужний вітер 12 літаків, які мали приземлитися в аеропорту Валенсії, були переспрямовані до інших міст, а 10 рейсів взагалі скасували.

Національний залізничний оператор ADIF призупинив рух швидкісних поїздів між Мадридом і Валенсією через пошкодження на залізничних коліях. У регіоні Андалусія зійшов з рейок швидкісний потяг із 276 пасажирами, ніхто не постраждав.

14 та 15 вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіткнулися зі штормом "Борис", який приніс сильні дощі та повені: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина.

17 вересня кількість жертв збільшилася до 16 осіб.

19 вересня "Борис" дістався Італії.

За одну добу 23 вересня у Великій Британії випала місячна норма опадів, що призвело до повеней. У Лондоні вода розмила футбольне поле.

Повені, які охопили низку європейських країн у середині вересня, дісталися Боснії і Герцеговини – кількість загиблих там вже зросла до 19 осіб 4 жовтня.