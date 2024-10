Повені в Іспанії забрали життя 13 людей, серед них діти – відео

В Іспанії внаслідок повеней, які накрили південну та східну частини країни, загинули щонайменше 13 людей. Про це повідомляє газета El Pais з посиланням на іспанських правоохоронців.

Зазначаться, що серед 13 загиблих — четверо дітей. Крім того, влада Валенсії повідомила про "численні жертви" внаслідок повеней, але точну цифру не уточнила.

У Валенсії десятки людей змушені були провести ніч у вантажівках або легкових автомобілях, на дахах магазинів та автозаправних станцій, на верхівках мостів або в заблокованих машинах на дорозі, поки їх не евакуювали.

