Іспанію накрили раптові повені: семеро зниклих безвісти, зійшов з рейок потяг – фото

Радіо та телебачення отримали сотні дзвінків із проханням про допомогу від людей, які опинилися в затоплених районах або шукають своїх близьких

Фото: ЕРА/JORGE ZAPATA

У вівторок, 29 жовтня, сильні дощі спричинили повені у південній та східній частинах Іспанії. Щонайменше семеро осіб вважаються зниклими безвісти, були закриті дороги та припинено швидкісне залізничне сполучення, повідомляють Reuters та The Guardian.

Іспанське метеорологічне агентство оголосило червоний рівень небезпеки у східній частині Валенсії. Радіо та телебачення отримали сотні дзвінків із проханням про допомогу від людей, які опинилися в затоплених районах або шукають своїх близьких. Через сильні повені рятувальні служби не змогли дістатися до всіх постраждалих населених пунктів.

"Тіла загиблих було виявлено, але з поваги до родин ми не будемо надавати жодних додаткових даних", – заявив Карлос Масон, президент Женералітату Валенсії, автономного уряду регіону Іспанії.

Через сильні дощі та потужний вітер 12 літаків, які мали приземлитися в аеропорту Валенсії, були переспрямовані до інших міст, а 10 рейсів взагалі скасували.

Національний залізничний оператор ADIF призупинив рух швидкісних поїздів між Мадридом і Валенсією через пошкодження на залізничних коліях. У регіоні Андалусія зійшов з рейок швидкісний потяг із 276 пасажирами, ніхто не постраждав.

Фото: ЕРА/JORGE ZAPATA

Фото: ЕРА/JORGE ZAPATA

Фото: ЕРА/JORGE ZAPATA

14 та 15 вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіткнулися зі штормом "Борис", який приніс сильні дощі та повені: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина.

17 вересня кількість жертв збільшилася до 16 осіб.

19 вересня "Борис" дістався Італії.

За одну добу 23 вересня у Великій Британії випала місячна норма опадів, що призвело до повеней. У Лондоні вода розмила футбольне поле.

Повені, які охопили низку європейських країн у середині вересня, дісталися Боснії і Герцеговини – кількість загиблих там вже зросла до 19 осіб 4 жовтня.