Испанию накрыли внезапные наводнения: люди пропали без вести, сошел с рельсов поезд – фото

Радио и телевидение получили сотни звонков с просьбой о помощи от людей, оказавшихся в затопленных районах или ищущих своих близких

Фото: ЕРА/JORGE ZAPATA

Во вторник, 29 октября, сильные дожди повлекли за собой наводнения в южной и восточной частях Испании. По меньшей мере, семь человек считаются пропавшими без вести, были закрыты дороги и прекращено скоростное железнодорожное сообщение, сообщают Reuters и The Guardian.

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Испанское метеорологическое агентство объявило красный уровень опасности в восточной части Валенсии. Радио и телевидение получили сотни звонков с просьбой о помощи от людей, оказавшихся в затопленных районах или ищущих своих близких. Из-за сильных наводнений спасательные службы не смогли добраться до всех пострадавших населенных пунктов.

"Тела погибших были обнаружены, но из уважения к семьям мы не будем предоставлять никаких дополнительных данных", – заявил Карлос Масон, президент Женералитата Валенсии, автономного правительства региона Испании.

Из-за сильных дождей и мощного ветра 12 самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Валенсии, были перенаправлены в другие города, а 10 рейсов вообще отменили.

Национальный железнодорожный оператор ADIF приостановил движение скоростных поездов между Мадридом и Валенсией из-за повреждений на железнодорожных путях. В регионе Андалусия сошел с рельсов скоростной поезд с 276 пассажирами, никто не пострадал.

Фото: ЕРА/JORGE ZAPATA

Фото: ЕРА/JORGE ZAPATA

Фото: ЕРА/JORGE ZAPATA

14 и 15 сентября 2024 года Центральная и Восточная Европа столкнулись со штормом "Борис", который принес сильные дожди и наводнения в эти выходные: больше всего пострадали Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния и Словакия.

17 сентября количество жертв увеличилось до 16 человек.

19 сентября "Борис" добрался до Италии.

За сутки 23 сентября в Великобритании выпала месячная норма осадков, что привело к наводнениям. В Лондоне вода размыла футбольное поле.

Наводнения, охватившие ряд европейских стран в середине сентября, добрались до Боснии и Герцеговины – количество погибших там уже возросло до 19 человек 4 октября.