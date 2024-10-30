Испанию накрыли внезапные наводнения: люди пропали без вести, сошел с рельсов поезд – фото
Фото: ЕРА/JORGE ZAPATA

Во вторник, 29 октября, сильные дожди повлекли за собой наводнения в южной и восточной частях Испании. По меньшей мере, семь человек считаются пропавшими без вести, были закрыты дороги и прекращено скоростное железнодорожное сообщение, сообщают Reuters и The Guardian.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Испанское метеорологическое агентство объявило красный уровень опасности в восточной части Валенсии. Радио и телевидение получили сотни звонков с просьбой о помощи от людей, оказавшихся в затопленных районах или ищущих своих близких. Из-за сильных наводнений спасательные службы не смогли добраться до всех пострадавших населенных пунктов.

"Тела погибших были обнаружены, но из уважения к семьям мы не будем предоставлять никаких дополнительных данных", – заявил Карлос Масон, президент Женералитата Валенсии, автономного правительства региона Испании.

Из-за сильных дождей и мощного ветра 12 самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Валенсии, были перенаправлены в другие города, а 10 рейсов вообще отменили.

Национальный железнодорожный оператор ADIF приостановил движение скоростных поездов между Мадридом и Валенсией из-за повреждений на железнодорожных путях. В регионе Андалусия сошел с рельсов скоростной поезд с 276 пассажирами, никто не пострадал.

Фото: ЕРА/JORGE ZAPATA
Фото: ЕРА/JORGE ZAPATA
Фото: ЕРА/JORGE ZAPATA
Фото: ЕРА/JORGE ZAPATA
Фото: ЕРА/JORGE ZAPATA
Фото: ЕРА/JORGE ZAPATA
Читайте также
Украина предложила помощь странам Европы, пострадавшим от наводнений
испаниякатастрофанаводнения