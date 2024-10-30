В Іспанії загинули щонайменше 70 людей через потужні повені – відео
Внаслідок "найбільш смертоносних за останні 30 років" повеней в Іспанії загинули щонайменше 70 людей. Про це повідомляють El Pais та видання Reuters з посиланням на заяви місцевої влади.
Об'єднаний оперативний координаційний центр підтвердив кількість жертв. Відомо, що 62 особи загинули у провінції Валенсія, ще дві жінки загинули у містах Міра (провінція Куенка) та Летура (провінція Альбасете). Подробиці про інші жертви відсутні.
У місті Утьєль рятувальники на човнах працювали у темряві, щоб очистити зону повені. Їм вдалося врятувати кількох людей. Аварійно-рятувальні служби все ще намагаються дістатися найбільш постраждалих районів. А у Валенсії випала річна норма опадів.
Catastrophic flooding in the Valencia region, Spain 🇪🇸
• 491 mm of rain fell in Chiva in just 8 hours, including 160mm in just 1 hour.
• More than a year's worth of rain in less than 24 hours.• At least 51 people have died, this number will rise.pic.twitter.com/hpWhNRGh3n
— Official Weather UK 🍂 (@Official_WXUK) October 30, 2024
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у телевізійному зверненні пообіцяв відновити міста після руйнівних злив. А регіональний лідер Валенсії Карлос Менсон заявив, що частина людей все ще ізольована у недоступних місцях.
Дощі призвели до відключення електроенергії для 155 000 людей. У деяких провінціях закриті дороги, високошвидкісне залізничне сполучення між Мадридом та Валенсією призупинено.
Раптові повені почалися в Іспанії 29 жовтня через потужні зливи. Щонайменше семеро людей вважаються зниклими безвісти.
Станом на ранок 30 жовтня повідомлялося про 13 загиблих, серед яких четверо дітей. Також через зливу в регіоні Андалусія зійшов із рейок швидкісний потяг із 276 пасажирами, ніхто не постраждав.
- 14 та 15 вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіткнулися зі штормом "Борис", який приніс зливи та повені: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина. 17 вересня кількість жертв збільшилася до 16 осіб.
- 19 вересня шторм "Борис" дістався Італії. Надходила інформація про 21 жертву в Європі.
- За добу 23 вересня у Великій Британії випала місячна норма опадів, що призвело до повеней. У Лондоні вода розмила футбольне поле.
- 4 жовтня повені дісталися Боснії та Герцеговини – кількість загиблих там досягла 19 осіб.