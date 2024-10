В Іспанії загинули щонайменше 70 людей через потужні повені – відео

Внаслідок "найбільш смертоносних за останні 30 років" повеней в Іспанії загинули щонайменше 70 людей. Про це повідомляють El Pais та видання Reuters з посиланням на заяви місцевої влади.

Об'єднаний оперативний координаційний центр підтвердив кількість жертв. Відомо, що 62 особи загинули у провінції Валенсія, ще дві жінки загинули у містах Міра (провінція Куенка) та Летура (провінція Альбасете). Подробиці про інші жертви відсутні.

У місті Утьєль рятувальники на човнах працювали у темряві, щоб очистити зону повені. Їм вдалося врятувати кількох людей. Аварійно-рятувальні служби все ще намагаються дістатися найбільш постраждалих районів. А у Валенсії випала річна норма опадів.

Catastrophic flooding in the Valencia region, Spain 🇪🇸

• 491 mm of rain fell in Chiva in just 8 hours, including 160mm in just 1 hour.

• More than a year's worth of rain in less than 24 hours.• At least 51 people have died, this number will rise.pic.twitter.com/hpWhNRGh3n

— Official Weather UK 🍂 (@Official_WXUK) October 30, 2024

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у телевізійному зверненні пообіцяв відновити міста після руйнівних злив. А регіональний лідер Валенсії Карлос Менсон заявив, що частина людей все ще ізольована у недоступних місцях.