Щонайменше 158 людей загинули через руйнівні повені в Іспанії, десятки зникли безвісти – фото

Це стихійне лихо може стати найстрашнішою катастрофою в Європі за понад п'ять десятиліть

Фото: EPA

На сході Іспанії кількість загиблих від руйнівних неочікуваних повеней зросла до 158 людей, рятувальники все ще шукають зниклих безвісти, передає агентство Reuters.

"Загалом є 158 осіб [загиблих], до яких слід додати десятки зниклих безвісти", – заявив на пресконференції Анхель Віктор Торрес, міністр, відповідальний за співпрацю з регіонами Іспанії.

Це стихійне лихо може стати найстрашнішою катастрофою в Європі за понад п'ять десятиліть.

У вівторок у деяких частинах регіону Валенсія за вісім годин випала річна кількість опадів.

Ця трагедія вже стала найстрашнішою катастрофою, пов'язаною з повінню, у сучасній іспанській історії. ЗМІ з посиланням на метеорологів зазначило, що зміна клімату, спричинена діяльністю людини, робить такі екстремальні погодні явища частішими та руйнівнішими.

Фото: EPA

Фото: EPA

Опозиційні іспанські політики звинуватили центральний уряд у Мадриді в тому, що він діяв надто повільно, аби попередити мешканців і надіслати рятувальні команди. У відповідь Міністерство внутрішніх справ заявило, що за заходи цивільного захисту відповідає регіональна влада.

Мер сусіднього до Валенсії міста Пайпорта Марібель Албалат заявила, що жителів не попереджали про неминучу небезпеку повені – у її населеному пункті загинуло 62 людини.

"Ми знайшли багато людей похилого віку в їхніх будинках і людей, які пішли за своїми автомобілями. Це була пастка", – заявила вона.

Читайте також В Іспанії загинули щонайменше 70 людей через потужні повені – відео

Також повені завдали шкоди інфраструктурі Валенсії – знесли мости, дороги та залізничні колії. Крім того, затопили сільськогосподарські угіддя в регіоні, де вирощується близько двох третин цитрусових культур Іспанії, зокрема апельсини, котрі країна експортує по всьому світу.

Загалом близько 80 км доріг у східному регіоні були серйозно пошкоджені або стали непроїзними, заявив міністр транспорту Оскар Пуенте. Багато зі шляхів були заблоковані покинутими автівками.

Посадовець визнав, що у деяких транспортних засобах знайшли трупи. Він додав, що для відновлення швидкісного залізничного сполучення між Валенсією та Мадридом знадобиться два-три тижні.

Фото: EPA

Фото: EPA

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез під час відвідування координаційного центру рятувальників поблизу Валенсії закликав людей залишатися вдома через загрозу посилення штормової погоди.

Мер Утьєля Рікардо Габальдон заявив: щонайменше шестеро людей загинули у його місті, де більшість з 12 000 населення становлять літні люди або інваліди, які не змогли вибратися у безпечне місце:

"Мешканці використовували водяні насоси, встановлені на тракторах, коли вони почали прибирати у четвер, а діти допомагали підмітати тротуари. Розбита побутова техніка та меблі були звалені посеред доріг, а людям похилого віку було важко ходити по слизьких, вкритих брудом вулицях", – описує ситуацію в населеному пункті ЗМІ.

До цього, у 2021 році, сильна повінь у Німеччині забрала життя 185 людей, у 1970-му 209 осіб загинули у Румунії, а повені у Португалії у 1967 році вбили майже 500 людей.