Іспанського короля закидали брудом постраждалі від повені – відео
Короля Іспанії Філіпа VI закидали брудом люди, які пережили повені. Таке відео опублікувало BBC News.
На кадрах зафільмовано, як розлючений натовп протистоїть монарху, який прибув до регіону Валенсія, постраждалого від стихійного лиха.
У бік Філіпа кричали "вбивця", молодий чоловік запитав короля, чому той не прибув раніше, й заявив, що "нічого не було зроблено, щоб уникнути трагедії", передає медіа.
Зі слів кореспондентки, люди кричали, що король запізнився з візитом на чотири дні й що йому "має бути соромно".
Відповідь короля було не чути.
На кадрах монарха захищають зонтиком від шматків бруду, який кидають люди в його бік. Загалом, видно, що вся вулиця вкрита брудом після повені.
Іспанія – конституційна монархія, де формальним головою держави є король, але реальна виконавча влада знаходиться у руках прем'єр-міністра.
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