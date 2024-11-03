Короля Іспанії Філіпа VI закидали брудом люди, які пережили повені. Таке відео опублікувало BBC News.

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На кадрах зафільмовано, як розлючений натовп протистоїть монарху, який прибув до регіону Валенсія, постраждалого від стихійного лиха.

У бік Філіпа кричали "вбивця", молодий чоловік запитав короля, чому той не прибув раніше, й заявив, що "нічого не було зроблено, щоб уникнути трагедії", передає медіа.

Зі слів кореспондентки, люди кричали, що король запізнився з візитом на чотири дні й що йому "має бути соромно".

Відповідь короля було не чути.

На кадрах монарха захищають зонтиком від шматків бруду, який кидають люди в його бік. Загалом, видно, що вся вулиця вкрита брудом після повені.

Іспанія – конституційна монархія, де формальним головою держави є король, але реальна виконавча влада знаходиться у руках прем'єр-міністра.