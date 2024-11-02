Через повені в Іспанії 211 загиблих, у країні розгорнули найбільше військ у мирний час
Внаслідок катастрофічних повеней в Іспанії загинуло щонайменше 211 людей, а ще десятки вважаються зниклими безвісти. Для ліквідації наслідків цих стихійних лих уряд вирішив залучити рекордну кількість військових у мирний час, передає RTVE.
Прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив про рішення направити додаткові 5000 військових для допомоги в подоланні наслідків повеней.
Крім того, буде залучено ще 5000 співробітників поліції та Цивільної гвардії для підтримки цих зусиль.
У постраждалих від повені районах вже проведено 4800 рятувальних операцій, завдяки чому допомогу отримали понад 30 000 людей, які залишилися без даху, опинилися на дорогах або в затоплених промислових зонах. Проте потреба в допомозі залишається великою.
"Досі десятки людей шукають своїх рідних, а сотні сімей оплакують втрату близьких, друзів або сусідів", — підкреслив він.
Одночасно в країні продовжуються сильні дощі, які прогнозують у таких регіонах, як Валенсія, Каталонія, Арагон та Мурсія.
- 14 та 15 вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіткнулися зі штормом "Борис", який приніс зливи та повені: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина. 17 вересня кількість жертв збільшилася до 16 осіб.
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- 4 жовтня повені дісталися Боснії та Герцеговини – кількість загиблих там сягнула 19 осіб.