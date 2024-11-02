Через повені в Іспанії 211 загиблих, у країні розгорнули найбільше військ у мирний час

Прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив про рішення направити додаткові 5000 військових для допомоги в подоланні наслідків повеней

Фото: ЕРА/Biel Alino

Внаслідок катастрофічних повеней в Іспанії загинуло щонайменше 211 людей, а ще десятки вважаються зниклими безвісти. Для ліквідації наслідків цих стихійних лих уряд вирішив залучити рекордну кількість військових у мирний час, передає RTVE.

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Прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив про рішення направити додаткові 5000 військових для допомоги в подоланні наслідків повеней.

Крім того, буде залучено ще 5000 співробітників поліції та Цивільної гвардії для підтримки цих зусиль.

У постраждалих від повені районах вже проведено 4800 рятувальних операцій, завдяки чому допомогу отримали понад 30 000 людей, які залишилися без даху, опинилися на дорогах або в затоплених промислових зонах. Проте потреба в допомозі залишається великою.

"Досі десятки людей шукають своїх рідних, а сотні сімей оплакують втрату близьких, друзів або сусідів", — підкреслив він.

Одночасно в країні продовжуються сильні дощі, які прогнозують у таких регіонах, як Валенсія, Каталонія, Арагон та Мурсія.