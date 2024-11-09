В пострадавшей от наводнений Валеснии протест против региональных властей – видео

Местные жители утверждают, что в день начала шторма на мобильные телефоны тысяч жителей вовремя не поступил сигнал тревоги

Фото: ЕРА/Kai Forsterling

В центре Валенсии тысячи человек вышли на протест из-за неудовлетворительной реакции местных властей на сильное наводнение в восточных регионах Испании. Как сообщает Sky News, акцию организовали около 20 общественных организаций.

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Отмечается, что протестующие требуют отставки регионального лидера Карлоса Масона, обвиняя его в отсутствии своевременного предупреждения жителей о начале шторма.

Местные жители утверждают, что в день начала шторма на мобильные телефоны тысяч жителей вовремя не поступил сигнал тревоги.

Государственное агентство AEMET в тот день выдало "красное" предупреждение в 07:31, но региональные власти позже сообщили о затихании шторма, а затем удалили это сообщение. Только в 20:15 граждане получили "красное" предупреждение на телефоны – уже после пика шторма, когда многие возвращались с работы.

По словам эксперта по гидрологии Аны Камарасы-Бельмонте из Университета Валенсии, своевременное предупреждение могло бы предотвратить гибель людей.