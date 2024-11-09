У Валеснії, яка потерпала від повеней, масштабний протест проти регіональної влади – відео

Місцеві жителі стверджують, що в день початку шторму на мобільні телефони тисяч жителів не надійшов завчасно сигнал тривоги

Фото: ЕРА/Kai Forsterling

У центрі Валенсії тисячі людей вийшли на протест через незадовільну реакцію місцевої влади на сильну повінь у східних регіонах Іспанії. Як повідомляє Sky News, акцію організували близько 20 громадських організацій.

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Зазначається, що протестувальники вимагають відставки регіонального лідера Карлоса Масона, звинувачуючи його у відсутності своєчасного попередження жителів про початок шторму.

Місцеві жителі стверджують, що в день початку шторму на мобільні телефони тисяч жителів не надійшов завчасно сигнал тривоги.

Державне агентство AEMET у той день видало "червоне" попередження о 07:31, але регіональна влада пізніше повідомила про затихання шторму, а потім видалила це повідомлення. Лише о 20:15 громадяни отримали "червоне" попередження на телефони — вже після піку шторму, коли багато людей поверталися з роботи.

За словами експертки з гідрології Ани Камараси-Бельмонте з Університету Валенсії, вчасне попередження могло б запобігти загибелі людей.