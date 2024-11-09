У Валеснії, яка потерпала від повеней, масштабний протест проти регіональної влади – відео
У центрі Валенсії тисячі людей вийшли на протест через незадовільну реакцію місцевої влади на сильну повінь у східних регіонах Іспанії. Як повідомляє Sky News, акцію організували близько 20 громадських організацій.
Зазначається, що протестувальники вимагають відставки регіонального лідера Карлоса Масона, звинувачуючи його у відсутності своєчасного попередження жителів про початок шторму.
Місцеві жителі стверджують, що в день початку шторму на мобільні телефони тисяч жителів не надійшов завчасно сигнал тривоги.
Державне агентство AEMET у той день видало "червоне" попередження о 07:31, але регіональна влада пізніше повідомила про затихання шторму, а потім видалила це повідомлення. Лише о 20:15 громадяни отримали "червоне" попередження на телефони — вже після піку шторму, коли багато людей поверталися з роботи.
За словами експертки з гідрології Ани Камараси-Бельмонте з Університету Валенсії, вчасне попередження могло б запобігти загибелі людей.
- 2 листопада 2024 року стало відомо, що внаслідок катастрофічних повеней в Іспанії загинуло щонайменше 211 людей, а ще десятки вважаються зниклими безвісти. Для ліквідації наслідків цих стихійних лих уряд вирішив залучити рекордну кількість військових у мирний час.