В Індонезії через виверження вулкана постраждали 10 000 людей, є загиблі – відео

Через виверження в окрузі Вуланггітанг постраждало щонайменше 10 000 жителів у шести прилеглих селах

Виверження вулкана в Індонезії (Фото: ЕРА/ORIETTA SCARDINO)

У ніч проти 4 листопада на острові Флорес в Індонезії сталося виверження вулкана, через що загинули щонайменше 10 осіб, ще десятки тисяч – постраждали. Про це пише Associated Press.

Згідно з інформацією Національного агентства Індонезії з ліквідації наслідків стихійних лих (BNPB), виверження вулкана, яке розпочалося після опівночі, підняло густу хмару гарячого попелу на висоту до 2000 метрів – він осідав на сусідні села, спричинивши пожежі та зруйнував кілька будівель, зокрема й католицький монастир.

Видання повідомляє, що вулканічний матеріал було викинуто на відстань до шести кілометрів від кратера. Індонезійська влада розширила зону евакуації до семи кілометрів.

Через виверження в окрузі Вуланггітанг постраждало щонайменше 10 000 жителів у шести прилеглих селах: Пулулера, Навокоте, Хокенг Джая, Клатанло, Бору і Бору Кеданг. Щонайменше 10 людей вважаються загиблими.