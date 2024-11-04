В Индонезии из-за извержения вулкана пострадали 10 000 человек, есть погибшие – видео

Из-за извержения в округе Вуланггитанг пострадало не менее 10 000 жителей в шести близлежащих селах

Извержение вулкана в Индонезии (Фото: ЕРА/ORIETTA SCARDINO)

В ночь на 4 ноября на острове Флорес в Индонезии произошло извержение вулкана, из-за чего погибли по меньшей мере 10 человек, еще десятки тысяч – пострадали. Об этом пишет Associated Press.

Согласно информации Национального агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB), начавшееся после полуночи извержение вулкана подняло густое облако горячего пепла на высоту до 2000 метров – он оседал на соседние села, повлек за собой пожары и разрушил несколько зданий и католический монастырь.

Издание сообщает, что вулканический материал был выброшен на расстояние до шести километров от кратера. Индонезийские власти расширили зону эвакуации до семи километров.

Из-за извержения в округе Вуланггитанг пострадало не менее 10 000 жителей в шести близлежащих селах: Пулулере, Навокоте, Хокенг Джая, Клатанло, Бору и Бору Кеданг. По меньшей мере, 10 человек считаются погибшими.