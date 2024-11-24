На Британію та Ірландію наринув шторм "Берт" – є загиблий, проблеми з дорогами та залізницею

У сусідній до королівства республіці затоплено деякі дороги, 60 000 споживачів залишилися без електрики

Наслідки негоди у східному Лондоні (Фото: Tolga Akmen / EPA)

Шторм "Берт" наринув на Велику Британію зі снігом, дощем та сильним вітром у суботу, 23 листопада. Через негоду загинула одна людина, закрито декілька залізничних ліній, мостів та доріг. Також постраждала й Ірландія, передає агенція Reuters

На півдні Англії загинув 60-річний чоловік після того, як дерево впало на автівку на шосе, повідомила місцева поліція.

В аеропорту Ньюкасла на північному сході Англії злітно-посадкову смугу вкрило снігом, що ненадовго призупинило польоти.

У Шотландії було призупинено рух деяких потягів через негоду, повідомила місцева залізниця. А Севернський міст, що з'єднує Вельс та Англію, був закритий через сильний вітер, заявили у державній компанії "Національні автомагістралі".

Головний фахівець Метеорологічної служби Джейсон Келлі назвав шторм "подією з багатьма небезпеками". Він зазначив: очікується, що сніг, дощ та вітер будуть у Британії впродовж більшої частини вихідних.

В Ірландії ж сильний дощ призвів до повеней у частині районів західного узбережжя – і деякі дороги стали непроїзними. З п'ятничного вечора Метеорологічна служба республіки оголосила найвищий, червоний, рівень попередження про дощ для графств Корк та Ґолуей на півдні та заході країни. В одному з міст було видно, як вода підіймається до припаркованих автівок.

Компанія ESB Networks, що забезпечує енергією всю Ірландію, повідомила: сильні вітри призвели до відключень електрики – і впродовж ночі вимкнення торкнулися 60 000 будинків, ферм та підприємств, переважно на заході та північному заході країни.