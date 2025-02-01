В Полтавской области произошло землетрясение – карта

В ГСЧС отметили, что негативные последствия не зафиксированы

Полтавская область (Фото: poltava.to)

В Полтавской области произошло землетрясение вечером 1 февраля. Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Толчки на глубине 3 км были зафиксированы в 18:21 между Полтавой и Решетиловкой. Магнитуда землетрясения по школе Рихтера составила 3,67, что равняется слабым толчкам.

По предварительной информации, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не было, сообщили спасатели.