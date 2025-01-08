Землетрясение в Тибете унесло жизни 126 человек, почти две сотни раненых

В Тибете спасатели смогли извлечь из-под завалов более 400 человек

Фото: ЕРА/LIU YOUSHENG

В результате землетрясения, которое произошло в ночь на 7 января, погибли 126 человек и 188 получили ранения. Об этом пишет CNN.

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Кроме человеческих жертв, были повреждены более 3600 домов.

Землетрясение произошло в округе Тингри, расположенном высоко на тибетском плато вблизи границы с Непалом, примерно в 80 км от Эвереста — самой высокой горы в мире.

Подземные толчки были настолько сильными, что их почувствовали даже в столице Непала, Катманду.

В Тибете спасатели смогли извлечь из-под завалов более 400 человек. Кроме того, более 30 000 жителей региона были эвакуированы, чтобы обеспечить их безопасность.