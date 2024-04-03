У побережья Тайваня произошло мощнейшее за последние 25 лет землетрясение магнитудой 7,2, в результате чего погибли четыре человека, также известно о более 50 пострадавших. Об этом сообщает Reuters.

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По разным данным, сила землетрясения составляла от 7,2 до 7,7. Оно стало сильнейшим на острове со времен землетрясения 1999 года, в результате которого погибли 2400 человек.

По данным Reuters, в результате катастрофы погибли по меньшей мере четыре человека и еще более 50 пострадали. Около 20 человек оказались в ловушке в разрушенных зданиях, спасательные работы продолжаются.

Как сообщает Aljazeera, тайваньская система оповещения, обычно предупреждающая за несколько минут до землетрясения, на этот раз не сработала вовремя.

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9 сентября 2023 года произошло землетрясение в Марокко, самое сильное за 120 лет. Число жертв превысило 2000 человек.

8 октября в Афганистане землетрясение магнитудой 6,2 балла унесло жизни по меньшей мере 2000 человек.

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