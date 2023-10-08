Землетрясение в Афганистане, не менее 2000 погибших, люди остаются под завалами

В Афганистане произошло землетрясение с магнитудой около 6,2 баллов. По оценкам международных гуманитарных организаций, погибли не менее 2000 человек, еще многие остаются под завалами, сообщает Deutsche Welle.

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7 октября к северо-западу от города Герат в Афганистане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 на глубине около 10 км. За первым толчком последовали еще несколько с магнитудой от 4,3 до 6,3.

Землетрясение вызвало значительные разрушения и привело к гибели не менее 2000 человек, сообщают гуманитарные службы. Спасательные работы и разбор завалов продолжаются, ожидается, что число жертв будет расти.

Как отмечает AFP, Афганистан находится в состоянии гуманитарного кризиса, в том числе из-за того, что многие международные организации вынуждены сократить присутствие в стране из-за требований захватившей власть в стране террористической группировки Талибан.

В июне 2022 года из-за землетрясения магнитудой 5,9 баллов в Афганистане погибли более 1000 человек.

9 сентября 2023 года произошло землетрясение в Марокко, самое сильное за 120 лет. Число жертв превысило 2000 человек.

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