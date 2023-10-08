UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Землетрясение в Афганистане, не менее 2000 погибших, люди остаются под завалами

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 16:57
Землетрясение в Афганистане, не менее 2000 погибших, люди остаются под завалами - Фото
Пострадавшие во время землетрясения в Афганистане 22 июня 2022 года

В Афганистане произошло землетрясение с магнитудой около 6,2 баллов. По оценкам международных гуманитарных организаций, погибли не менее 2000 человек, еще многие остаются под завалами, сообщает Deutsche Welle.  

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

7 октября к северо-западу от города Герат в Афганистане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 на глубине около 10 км. За первым толчком последовали еще несколько с магнитудой от 4,3 до 6,3.

Эпицентр землетрясения в Афганистане (Карта – usgs.gov)

Землетрясение вызвало значительные разрушения и привело к гибели не менее 2000 человек, сообщают гуманитарные службы. Спасательные работы и разбор завалов продолжаются, ожидается, что число жертв будет расти.   

Как отмечает AFP, Афганистан находится в состоянии гуманитарного кризиса, в том числе из-за того, что многие международные организации вынуждены сократить присутствие в стране из-за требований захватившей власть в стране террористической группировки Талибан.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погибшиеземлетрясениеАфганистанталибанкатастрофа
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 