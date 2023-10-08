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Землетрус в Афганістані, щонайменше 2000 загиблих, люди залишаються під завалами

Этот материал также доступен на русском
08.10.2023, 16:57
Землетрус в Афганістані, щонайменше 2000 загиблих, люди залишаються під завалами - Фото
Потерпілі під час землетрусу в Афганістані 22 червня 2022 року

В Афганістані стався землетрус із магнітудою близько 6,2 балів. За оцінками міжнародних гуманітарних організацій, загинули щонайменше 2000 осіб, ще багато хто залишається під завалами, повідомляє Deutsche Welle.

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7 жовтня на північний захід від міста Герат в Афганістані було зафіксовано землетрус магнітудою 6,2 на глибині близько 10 км. За першим поштовхом було ще кілька з магнітудою від 4,3 до 6,3.

Епіцентр землетрусу в Афганістані (Карта – usgs.gov)

Землетрус спричинив значні руйнування та призвів до загибелі не менше 2000 осіб, повідомляють гуманітарні служби. Рятувальні роботи та розбір завалів продовжуються, очікується, що кількість жертв зростатиме.

Як зазначає AFP, Афганістан перебуває в стані гуманітарної кризи, у тому числі через те, що багато міжнародних організацій змушені скоротити присутність у країні через вимоги терористичного угрупування Талібан, яке захопило владу в країні.

Сергій Бережний
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