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Сильнейшее за 20 лет землетрясение в Афганистане, уже более 1000 погибших

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22.06.2022, 20:28
Сильнейшее за 20 лет землетрясение в Афганистане, уже более 1000 погибших - Фото
Пострадавшие во время землетрясения в Афганистане 22 июня 2022 года (фото – EPA)

На границе Афганистана и Пакистана произошло землетрясение магнитудой до 6,1 балла, которое вызвало множество разрушений и гибель не менее 1000 человек, сообщает Reuters.

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Землетрясение силой до 6,1 балла привело к разрушению множества населенных пунктов в Афганистане и гибели не менее тысячи людей, около 600 человек ранены, многие пока остаются под завалами.

Служба геологического мониторинга США USGS сообщила, что центр землетрясения находился в 44 километрах от города Хост на юго-востоке Афганистана, почти на границе с Пакистаном. USGS отметила, что землетрясение ощутили почти 120 миллионов человек в Афганистане, Пакистане и Индии.

Карта землетрясения в Афганистане (источник – usgs.gov)

Reuters сообщает, что работа спасателей затруднена дождями и оползнями, особенно в высокогорных районах. В связи с этим (а также из-за отсутствия связи) неизвестно положение дел во многих изолированных поселениях. Есть опасения, что некоторые из них землетрясение могло практически полностью уничтожить.

В Афганистане работают бригады спасателей из Арабских Эмиратов, их сотрудники сообщают, что во многих местах под завалами и оползнями могут оставаться люди.  

По словам чиновника МВД Афганистана, число жертв может оказаться значительно больше, так как для получения информации из отдаленных поселков может потребоваться "много времени".

Агентство отмечает, что сегодняшнее землетрясение на территории Афганистана является самым катастрофическим с 2002 года. 

  • 19 октября 2021 года в районе греческого острова Карпатос в юго-восточной части Эгейского моря произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла, которое ощущалось даже в Египте и Израиле.
Сергей Бережной
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землетрясение Афганистан
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