Тряхнуло даже Египет и Турцию. В Эгейском море произошло землетрясение

Сегодня утром, 19 октября, в районе греческого острова Карпатос в юго-восточной части Эгейского моря произошло землетрясение магнитудой 6,1. Оно ощущалось даже в Египте и Израиле, сообщает Ekathimerini.

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Подземные толчки произошли на глубине примерно 58 километров, в 127 километрах к юго-востоку от острова. Ощущались в Каире и других городах Египта, а также по всему Израилю. По данным Reuters, толчки ощутили еще на Крите, Санторини, Родосе и даже в Анталии на юге Турции.

В Афинском университете заявили, что землетрясение "подтверждает сейсмическую активность в регионе", но угрозы цунами нет. О раненых или погибших не сообщалось.

27 сентября на Крите зафиксировали землетрясение силой 5,8 балла. Тогда сообщалось об одном погибшем и нескольких пропавших без вести.

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Владислава Михайленко

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