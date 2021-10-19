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Тряхнуло даже Египет и Турцию. В Эгейском море произошло землетрясение

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 11:55
Тряхнуло даже Египет и Турцию. В Эгейском море произошло землетрясение - Фото
Фото: depositphotos.com

Сегодня утром, 19 октября, в районе греческого острова Карпатос в юго-восточной части Эгейского моря произошло землетрясение магнитудой 6,1. Оно ощущалось даже в Египте и Израиле, сообщает Ekathimerini.

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Подземные толчки произошли на глубине примерно 58 километров, в 127 километрах к юго-востоку от острова. Ощущались в Каире и других городах Египта, а также по всему Израилю. По данным Reuters, толчки ощутили еще на Крите, Санторини, Родосе и даже в Анталии на юге Турции.

В Афинском университете заявили, что землетрясение "подтверждает сейсмическую активность в регионе", но угрозы цунами нет. О раненых или погибших не сообщалось. 

Тряхнуло даже Египет и Турцию. В Эгейском море произошло землетрясение

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Владислава Михайленко
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землетрясение остров эгейское море
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