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На Крите произошло сильное землетрясение, СМИ сообщают о разрушениях и пострадавших: видео

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 12:00
На Крите произошло сильное землетрясение, СМИ сообщают о разрушениях и пострадавших: видео - Фото
Землетрясение на Крите (Фото – Ekathimerini)

Сегодня, 27 сентября 2021 года, на острове Крит произошло землетрясение магнитудой 6, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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В поселении Аркалохори, расположенном неподалеку от эпицентра землетрясения, во время обрушения церкви погиб 65-летний мужчина. Двоих пропавших ищут спасатели, сообщает Greek Reporter.

Землетрясение было продолжительным, жители столицы Крита Ираклиона были вынуждены покинуть свои дома.

В Аркалохори были разрушены две церкви и другие здания.

По данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 10 км в 9:17 утра. За ним последовали толчки магнитудой от 3 до 4,6.

В Интернете опубликованы видео землетрясения и его последствий:

Денис Юдин
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