На Крите произошло сильное землетрясение, СМИ сообщают о разрушениях и пострадавших: видео
Сегодня, 27 сентября 2021 года, на острове Крит произошло землетрясение магнитудой 6, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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В поселении Аркалохори, расположенном неподалеку от эпицентра землетрясения, во время обрушения церкви погиб 65-летний мужчина. Двоих пропавших ищут спасатели, сообщает Greek Reporter.
Землетрясение было продолжительным, жители столицы Крита Ираклиона были вынуждены покинуть свои дома.
В Аркалохори были разрушены две церкви и другие здания.
По данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 10 км в 9:17 утра. За ним последовали толчки магнитудой от 3 до 4,6.
В Интернете опубликованы видео землетрясения и его последствий:
#BREAKING The earthquake took place about 09:17:22 local time (UTC+03:00) 20 km south of Iraklion, according to the EMSC. #earthquake #κρητη#deprem #Greece #Crete #σεισμοςhttps://t.co/tnnmPwU9uF pic.twitter.com/TmJJfpiFbW— ILKHA (@IlkhaAgency) September 27, 2021
BREAKING: Powerful 6.5 magnitude earthquake hits Crete, Greece pic.twitter.com/Q8s4dlWN73— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 27, 2021
- 19 сентября 2021 года землетрясение произошло в Донецкой области, в Добропольском районе.
- 23 сентября землетрясение произошло в Тернопольской области.
- 24 сентября NASA сообщило о землетрясениях на Марсе в августе и сентябре.
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