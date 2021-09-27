На Крите произошло сильное землетрясение, СМИ сообщают о разрушениях и пострадавших: видео

Сегодня, 27 сентября 2021 года, на острове Крит произошло землетрясение магнитудой 6, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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В поселении Аркалохори, расположенном неподалеку от эпицентра землетрясения, во время обрушения церкви погиб 65-летний мужчина. Двоих пропавших ищут спасатели, сообщает Greek Reporter.

Землетрясение было продолжительным, жители столицы Крита Ираклиона были вынуждены покинуть свои дома.

В Аркалохори были разрушены две церкви и другие здания.

По данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 10 км в 9:17 утра. За ним последовали толчки магнитудой от 3 до 4,6.

В Интернете опубликованы видео землетрясения и его последствий:

BREAKING: Powerful 6.5 magnitude earthquake hits Crete, Greece pic.twitter.com/Q8s4dlWN73 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 27, 2021

Денис Юдин

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