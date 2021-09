На Крите произошло сильное землетрясение, СМИ сообщают о разрушениях и пострадавших: видео

Сегодня, 27 сентября 2021 года, на острове Крит произошло землетрясение магнитудой 6, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В поселении Аркалохори, расположенном неподалеку от эпицентра землетрясения, во время обрушения церкви погиб 65-летний мужчина. Двоих пропавших ищут спасатели, сообщает Greek Reporter.

Землетрясение было продолжительным, жители столицы Крита Ираклиона были вынуждены покинуть свои дома.

В Аркалохори были разрушены две церкви и другие здания.

По данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 10 км в 9:17 утра. За ним последовали толчки магнитудой от 3 до 4,6.

В Интернете опубликованы видео землетрясения и его последствий:

#BREAKING The earthquake took place about 09:17:22 local time (UTC+03:00) 20 km south of Iraklion, according to the EMSC. #earthquake #κρητη#deprem #Greece #Crete #σεισμοςhttps://t.co/tnnmPwU9uF pic.twitter.com/TmJJfpiFbW