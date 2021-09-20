На Донбассе произошло землетрясение

В Добропольском районе Донецкой области произошло землетрясение. Угрозы для населения оно не несет. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

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По данным центра, зафиксированное 19 сентября землетрясение произошло в 12 км к юго-западу от города Доброполье. Магнитуда – 3,3.

"Землетрясение может ощущаться отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — говорится в сообщении.

Последнее землетрясение здесь было зарегистрировано 7 августа 2020, с магнитудой 2,9.

В 2019 году журналист Денис Казанский заявил, что временно оккупированные территории Донецкой области страдают от землетрясений. Причиной могли служить искусственные затопления шахт со стороны российских оккупантов.

В мае 2020 года стало известно, что Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения шахт.

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Владислава Михайленко

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