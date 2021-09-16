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Рухнувшие дома и десятки пострадавших. Китай сотрясло мощное землетрясение – видео

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 13:24
Рухнувшие дома и десятки пострадавших. Китай сотрясло мощное землетрясение – видео - Фото
Землетрясение в Китае (Скриншот из видеозаписи Sharjah24)

В юго-западных провинциях Китая произошло мощное землетрясение: погибли три человека и десятки получили травмы, сообщает СNN.

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Толчки магнитудой 6,0 зафиксировали в провинции Сычуань в четверг в 04:33 утра. Эпицентр залегал на глубине 10 км. Более 1000 домов в регионе разрушены, около 3000 серьезно повреждены.

Почти 7000 человек были вынуждены покинуть свои дома, а около 60 местных жителей получили травмы.

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Больше всего пострадал город Лусянь с населением более 5 млн человек. Были эвакуированы близлежащие населенные пункты.

В некоторых районах пропала связь и было остановлено железнодорожное сообщение, передает The Nation.

На видео, опубликованных в соцсетях, видны разрушенные дома, упавшие деревья и усыпанные кирпичами улицы.

  • 30 октября 2020 года в Эгейском море произошло землетрясение. Оно спровоцировало разрушение зданий в турецком Измире и на греческом Самосе. В результате погибли 79 человек.
  • 14 августа 2021 года на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Власти заявили почти о 1300 жертвах.
Кумбер Елизавета
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Китай землетрясение разрушение
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