Рухнувшие дома и десятки пострадавших. Китай сотрясло мощное землетрясение – видео

В юго-западных провинциях Китая произошло мощное землетрясение: погибли три человека и десятки получили травмы, сообщает СNN.

Толчки магнитудой 6,0 зафиксировали в провинции Сычуань в четверг в 04:33 утра. Эпицентр залегал на глубине 10 км. Более 1000 домов в регионе разрушены, около 3000 серьезно повреждены.

There was a magnitude 6 earthquake in Luxian County, Sichuan, Fuji Town, the nearest to the #epicenter.#地震 #中國 #四川 #China #earthquake #RESCUE #brakingnews pic.twitter.com/evDN4PSQl1