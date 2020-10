Землетрясения в Турции и Греции: пятеро погибли, более сотни пострадали: видео разрушений

После подземных толчков в городах произошли наводнения, сообщают СМИ

У западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает агентство Anadolu.

В сообщении отмечается, что эпицентр толчков, зафиксированных в 14:51 по местному времени, находился на глубине 16,5 км. в Эгейском море возле провинции Измир.

Позже в МВД Турции сообщили, что погибли пять человек, 120 пострадали – из-за бедствия разрушены 20 жилых зданий.

Сообщается, что после землетрясения на местных пляжах поднялся уровень воды и город накрыло волной.

Unfortunately it looks like a number of buildings have collapsed in #Izmir #Turkey after the 6.7 #Samos earthquake pic.twitter.com/oJKmdO4sdg — George Mastropavlos (@g_mastropavlos) October 30, 2020

A strong earthquake struck the Aegean Sea today and was felt in both Greece and Turkey, where some buildings collapsed in the coastal province of Izmir and a government minister said people were trapped in rubble https://t.co/JAAFK718YR Tuncay Dersinlioglu pic.twitter.com/rLHzzrdcQP — Reuters Pictures (@reuterspictures) October 30, 2020

Греческое издание Skai пишет, что землятресение также спровоцировали серьезные разрушения на острове Самос: в городе Неон-Карловаси поврежден купол церкви Божьей Матери, а также другие здания. После происшествия в городе резко поднялся уровень воды, а некоторые улицы даже затопило.

A powerful earthquake struck off the coast of Samos in Greece, damaging buildings and causing floods pic.twitter.com/b52XJSfuGM — TRT World (@trtworld) October 30, 2020

18 августа на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6, в результате которого несколько человек получили травмы, один погиб.

Станислав Стороженко

