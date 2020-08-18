"Стены моих соседей потрескались и рухнули". На Филиппинах произошло землетрясение - фото
От землетрясения пострадали несколько человек, а также рухнули здания и были повреждены дороги
Сегодня на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6, в результате которого несколько человек получили травмы, один погиб. А также серьезно пострадали дороги и здания - в том числе, карантинный центр, сообщил Координационный центр по гуманитарной помощи ASEAN.
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Землетрясение произошло около 7 часов утра по местному времени в провинции Масбат, расположенной в центральной части Филиппинского архипелага, на глубине 21 км. Большую часть разрушений составили дома и нежилые здания из легких непрочных материалов, но также был разрушен и спортивный центр, который с наступлением пандемии был превращен в карантинный.
Местные жители говорят о значительных убытках от случившегося. "Стены моих соседей потрескались и рухнули, а мои все вещи упали со своих мест", - рассказала одна из филиппинок.
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