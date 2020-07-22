Угроза цунами. У берегов Аляски произошло мощное землетрясение
Согласно критериям Геологической службы США, землетрясение у берегов Аляски было достаточно мощным, чтобы потенциально вызвать разрушительные цунами
У берегов Аляски произошло мощное землетрясение магнитудой 7.8. На части полуострова объявлено предупреждение о возможном цунами, передает CNN.
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Геологическая служба США, сообщает, что эпицентр землетрясения находился в 98 километрах от Перривилля на мелкой глубине: от шести до 10 километров.
"Все землетрясения на глубине до 70 километров считаются мелкими. Это важно, потому что неглубокие землетрясения часто наносят больший урон по сравнению с более глубокими, независимо от их силы, - сказала", - объяснила меторолог Эллисон Чинчар.
Предупреждение о возможном цунами объявлено на Юге и Юго-Западе полуострова. Угрозы для Гавайских островов, штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния нет.
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