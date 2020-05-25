В Новой Зеландии землетрясение застало премьер-министра в прямом эфире – видео

В Новой Зеландии во время интервью в прямом эфире премьер-министра Джасинды Ардерн произошло землетрясение. Об этом сообщает The Guardian.

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Комната и изображение начали трястись, однако политик была спокойной и улыбалась.

"У нас здесь небольшое землетрясение. Довольно приличная встряска, но если вы видите, что что-то движется позади меня, то Улей (название здания парламента в Новой Зеландии, - ред.) движется сильнее", - пошутила премьер, продолжая улыбаться.

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Вскоре Ардерн сказала, что все хорошо, сценический свет не дрожит и она готова продолжить интервью.

В издании отмечают, что Ардерн, как и большинство новозеландцев, привыкла к землетрясениям. Новая Зеландия лежит на сейсмически активном "Огненном кольце" - дуге вулканов и океанических желобов протяженностью 40 000 км.

Землетрясение силой 5,9 баллов произошло в 30 км к северо-западу от Левина, города примерно в часе езды к северу от столицы, на глубине 37 км. Никаких сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

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Видео - West News/YouTube