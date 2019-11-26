Видео начала землетрясения в Албании: первой почувствовала кошка

В интернете опубликовано уникальное видео начала землетрясения в Албании – его приближение почувствовала кошка, спавшая у одного из жилых домов.
Видео было снято в городе Шенджин.
На записи видно, как мирно спящая под балконом кошка вдруг вскакивает и убегает прочь от здания, в следующую секунду дома начинают сильно трястись.
CATASTROPHE NATURELLE : Vidéo impressionnante d'une caméra de vidéosurveillance à #Shengjin, en #Albanie. On y voit un immeuble bouger fortement pendant le #seisme de magnitude 6.4 qui a frappé le pays vers 3h du matin. 7 morts, 325 blessés. #earthquake pic.twitter.com/MsO1jsBFIQ— La Plume Libre (@LPLdirect) November 26, 2019
Сегодня ночью в Албании произошло мощнейшее за десятилетия землетрясение. Утром сообщалось о пяти погибших. Сейчас число жертв достигло 15 человек.