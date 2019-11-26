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Видео начала землетрясения в Албании: первой почувствовала кошка

Видео начала землетрясения в Албании: первой почувствовала кошка - Фото
Скриншот с видео
26.11.2019, 16:30

Видео было снято в городе Шенджин

В интернете опубликовано уникальное видео начала землетрясения в Албании – его приближение почувствовала кошка, спавшая у одного из жилых домов.

Видео было снято в городе Шенджин.

На записи видно, как мирно спящая под балконом кошка вдруг вскакивает и убегает прочь от здания, в следующую секунду дома начинают сильно трястись.

Сегодня ночью в Албании произошло мощнейшее за десятилетия землетрясение. Утром сообщалось о пяти погибших. Сейчас число жертв достигло 15 человек.

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кошка землетрясение животные Албания
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