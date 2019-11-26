Албанию сотрясло сильнейшее за десятилетия землетрясение: видео

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Больших разрушений в сейсмоопасном регионе, вероятно, не будет, пишет Reuters. В соседнем порту Дуррес обрушилось по меньшей мере одно здание.

Ночью 26 ноября столицу Тираны сотрясло сильнейшее землетрясение в Албании за последние десятилетия. Люди запаниковали и высыпали на улицы из домов, пишет Reuters.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 05:54 утра по киевскому времени, эпицентр толчков залегал на глубине около 10 км в 10 км к северо-западу от Шиджака - между Дурресом и столицей.

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В соцсетях распространяют непроверенные видеозаписи, пишет Reuters: на них в Дурресе, что в 40 км к западу от Тираны на побережье Адриатического моря, видно обрушенное здание. 

Власти в Дурресе подтверждают, что пожарные и военные помогают разбирать завалы в городе и близлежащей деревне Тумане.

По данным Минздрава страны, уже известно примерно о 150 пострадавших. В городе Курбин погиб один человек, который запаниковал, выпрыгнул из дома и погиб от травм, полученных при падении. 

21 сентября в Албании произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,6.

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Теги: землетрясение, Албания
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