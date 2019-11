Албанию сотрясло сильнейшее за десятилетия землетрясение: видео

Ночью 26 ноября столицу Тираны сотрясло сильнейшее землетрясение в Албании за последние десятилетия. Люди запаниковали и высыпали на улицы из домов, пишет Reuters.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 05:54 утра по киевскому времени, эпицентр толчков залегал на глубине около 10 км в 10 км к северо-западу от Шиджака - между Дурресом и столицей.

В соцсетях распространяют непроверенные видеозаписи, пишет Reuters: на них в Дурресе, что в 40 км к западу от Тираны на побережье Адриатического моря, видно обрушенное здание.

Власти в Дурресе подтверждают, что пожарные и военные помогают разбирать завалы в городе и близлежащей деревне Тумане.

Powerful earthquake in, Ministry of Health says 150 people have been injured. Situation is bad in Thumana. pic.twitter.com/Ki28dG2Pus