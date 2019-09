Землетрясение в Албании: более сотни пострадавших – фото, видео

22 сентября в Албании произошло землетрясение магнитудой в 5,8 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает The Washington Post.

Власти говорят, что это самое мощное землетрясение за последние 30 лет. Основной толчок произошел после полудня, однако после него Албанию сотрясли еще около сотни более мелких толчков.

The building of Magistrature school after #earthquake in #Albania maybe the strongest one in 30 years! pic.twitter.com/61a39ExkFR