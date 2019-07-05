В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

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На юге американского штата Калифорния в четверг, 4 июля, произошло сильнейшее за минувшие 20 лет землетрясение. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Оно затронуло отдельные районы штата Невада на западе страны. Как сообщила Геологическая служба США, эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в пустыне Мохаве, приблизительно в 240 километрах к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Очаг залегал на глубине примерно девяти километров.

Сильнее других от стихии пострадал город Риджкрест с населением 28 тысяч человек. Вскоре после первого подземного толчка в 10.33 по местному времени (20.33 мск) оттуда начали поступать сообщения о раненых.

"В двух домах вспыхнул пожар, были зафиксированы несколько случаев утечек бытового газа из-за прорыва трубопроводов, нарушена целостность дорожного покрытия", - сообщил глава пожарной охраны округа Керн Дэвид Уитт.

По его словам, 15 пациентов были в целях предосторожности эвакуированы из региональной больницы. В округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Подземные толчки ощущались также в Лас-Вегасе (штат Невада) и в целом ряде населенных пунктов на Тихоокеанском побережье США.

4 июля произошло землетрясение магнитудой 6,5 к северо-западу от канадского острова Ванкувер.