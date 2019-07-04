У берегов Канады произошло землетрясение

Фото: depositphotos.com

Сегодня произошло землетрясение магнитудой 6,5 к северо-западу от канадского острова Ванкувер. Об этом сообщает Reuters.

Специалисты геологической службы США отметили, что эпицентр залегал на глубине около 10 километров, что примерно в 225 километрах от города Порт-Харди.

Информации о возможных последствиях землетрясения и пострадавших пока нет, угрозу цунами не объявляли.

21 июня 2019 года на западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Ощущалось оно в городе Бордо на юге и в Нормандии на севере страны. Его классифицировали как умеренное, землетрясение вызвало беспокойство по всей стране.

По данным Национальной сейсмической службы Франции, эпицентр землетрясения был недалеко от города Брессюир.