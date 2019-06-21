Во Франции произошло землетрясение

Город Бордо (фото: depositphotos.com)

На западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,1, передает Independent.

Ощущалось оно в городе Бордо на юге и в Нормандии на севере страны. Его классифицировали как умеренное. Об ущербе пока не сообщалось, однако, отмечает издание, землетрясение вызвало беспокойство по всей стране.

По данным Национальной сейсмической службы Франции, эпицентр землетрясения был недалеко от города Брессюир.

Также отмечается, что это землетрясение – довольно сильное и нетипичное для Франции, где низкая сейсмическая активность.

18 июня в Японии в северо-западной части острова Хонсю произошло сильное землетрясение - мощностью 6,8 баллов. Власти предупредили об угрозе цунами.