В Японии землетрясение 6,8 баллов, ждут цунами

Синдзо Абэ (фото - скриншот с видео) Фото: скриншот с видео

Сегодня, 18 июня, в Японии в северо-западной части острова Хонсю произошло сильное землетрясение - мощностью 6,8 баллов. Об этом сообщает метеорологическая служба Японии.

Уточняется, что землетрясение 6,8 баллов зафиксировано на глубине 10 км в 50-ти километрах от берега.

Подземные толчки ощутили в префектурах Ишикава, Ямагата и Ниигата. В префектурах Акита и Ивате - 4-5 баллов.

Ожидается цунами, по прогнозам - высотой окло метра. Жителям запретили приближаться к морю.

О пострадавших и разрушениях информации пока нет.

Ранее сегодня сообщалось о землетрясении в Китае - магнитудой 5,8. В результате уже 12 человек погибли, более 130 ранены. Полностью или частично разрушено значительное число домов в провинции Сычуань. Эпицентр подземных толчков находился в городе Ибин. Очаг залегал на глубине около 16 км.