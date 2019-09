Вслед за Дорианом. Два новых урагана бушуют в Атлантике – видео

Тропический шторм Умберто в Западной Атлантике перерос в Ураган – и ударил по Бермудским островам. Об этом сообщает CNN.

В результате стихийного бедствия на архипелаге случился блекаут. Без электричества остались более 27 000 человек – около 80% населения страны.

Местные жители публикуют в соцсетях видео, на которых видны искры на линиях электропередач.

15k+ without power, including us. Closet point of approach 8pm eastern. Hurricane force winds predicted for 2 hours: 7-9pm eastern. We’re hunkered down. #Bermuda #HurricaneHumberto pic.twitter.com/Z8jxEKE5vN — Glenn Jones (@BdaGlenn) September 18, 2019

Данных о жертвах Умберто пока нет.

Сообщается, что сейчас ураган достигает третьей категории мощности и продолжает усиливаться. В центре шторма скорость ветра достигает 193 км/час, сам шторм движется со скоростью 26 км/час в сторону США.

Читайте также: Тысячи вспышек. Молнии в воронке урагана Дориан: видео

Worst of #HurricaneHumberto winds behind us. Went through sustained hurricane force winds, gusts over 100 mph. 25k+ without power tonight, about 3/4’s of all power customers in the dark. In other news: Much rum consumed. #Bermuda pic.twitter.com/adTznTA9uX — Glenn Jones (@BdaGlenn) September 19, 2019

Помимо Умберто сегодня утром в ураган перерос тропический шторм Джерри, сообщает Национальный центра ураганов США.

Читайте также: Кокаин на пляже. "Сюрприз" урагана Дориан жителям Флориды: фото

#Jerry has strengthened to a hurricane to the east of the Leeward Islands. Here are the Key Messages from the 11 am AST advisory. pic.twitter.com/KYDAr7iChz — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 19, 2019

Также в регионе бушуют три тропических шторма и одна тропическая депрессия, передает Weather Channel.

Ранее в результате Урагана Дориан на Багамских островах погибли около 50 человек и пропали без вести больше 2 500

Читайте также: Самолет влетел в "глаз" мощнейшего урагана Дориан: видео оттуда