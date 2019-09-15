Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Вслед за Дорианом. У берегов США формируется новый ураган - фото

Вслед за Дорианом. У берегов США формируется новый ураган - фото - Фото
Шторм Умберто (фото - ЕРА)
15.09.2019, 08:49

Шторм Умберто может перерасти в ураган - и ударить по региону, ранее пострадавшему от урагана Дориан

В западной части Атлантического океана бушует тропический шторм Умберто, сообщает National hurricane center.

Шторм уже развил скорость ветра 64 км/ч. Ожидается, что она может достичь 100 км/ч, после чего шторм перерастет в ураган.

National hurricane center предупреждают, Умберто ударит по северо-западной части Багам, а после переместится к Флориде. Сейчас стихия движется в сторону тех же островов, которые пострадали от урагана Дориан в начале месяца.

Читайте также: Кокаин на пляже. "Сюрприз" урагана Дориан жителям Флориды: фото

Ураган Умберто (фото - National hurricane center)

Спасатели опасаются, что из-за шторма Умберто под угрозой срыва может оказаться спасательная операция, которая проводится в регионе после урагана Дориан. Сейчас они разыскивают более 2500 пропавших без вести жителей Багамских островов.

Читайте также: Самолет влетел в "глаз" мощнейшего урагана Дориан: видео оттуда

Напишите нам
ураган шторм Флорида Багамы багамские острова дориан умберто national hurricane center
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 