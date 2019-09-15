Вслед за Дорианом. У берегов США формируется новый ураган - фото

В западной части Атлантического океана бушует тропический шторм Умберто, сообщает National hurricane center.
Шторм уже развил скорость ветра 64 км/ч. Ожидается, что она может достичь 100 км/ч, после чего шторм перерастет в ураган.
National hurricane center предупреждают, Умберто ударит по северо-западной части Багам, а после переместится к Флориде. Сейчас стихия движется в сторону тех же островов, которые пострадали от урагана Дориан в начале месяца.
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Ураган Умберто (фото - National hurricane center)
Спасатели опасаются, что из-за шторма Умберто под угрозой срыва может оказаться спасательная операция, которая проводится в регионе после урагана Дориан. Сейчас они разыскивают более 2500 пропавших без вести жителей Багамских островов.
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