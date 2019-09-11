Ураган Дориан: число пропавших достигло 2500 человек - видео

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Сейчас количество погибших в результате урагана - 50 человек, однако скорее всего, жертв будет значительно больше

По данным правительства Багамских островов, количество людей, пропавших после урагана Дориан достигла 2500 человек, передает Голос Америки.

Отмечается, что эта цифра может измениться после сравнения перечня пропавших со списком эвакуированных и лиц, находящихся в приютах.

Местные власти надеются, что число пропавших может уменьшиться.

Сейчас количество погибших в результате урагана - 50 человек, однако скорее всего, жертв будет значительно больше.

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Теги: Багамы, ураган
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