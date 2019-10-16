Разлом Сан Андреас. В Калифорнии произошли землетрясения: видео

В области залива Сан Франциско (Bay Area) произошло два землетрясения мощностью 4,5 и 4,7 баллов по шкале Рихтера, передает USA Today.

Сообщается, что обошлось без жертв и серьезных разрушений. В некоторых домах попадала посуда и испугались животные.

Тем не менее, некоторые калифорнийцы обеспокоены, потому что толчки произошли в тех же местах, что и смертоносное землетрясение Лома Приета в 1989 году.

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I'm a native and that's the biggest #earthquake I've felt since Loma Prieta. pic.twitter.com/hj5fAbnbAu — Linda Childers (@lindarchilders) October 15, 2019

Первое землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло возле пригорода Сан Франциско Конкорд. Толчки средней силы ощущались также в Вэлнэт Крик и Плизент Хилл, передает Los Angele Times. В Оклэнде, Сан Хосе и Сан Фрнациско они были менее сильными. Повторные толчки достигали 2,5 баллов.

Второе землетрясение (4,7 балла) произошло спустя несколько часов возле разлома Сан Андреас. Толчки ощущали жители пригородов Сан Хосе.

В июле в Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение.

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Видео: fabriq/YouTube