Разлом Сан Андреас. В Калифорнии произошли землетрясения: видео

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Толчки произошли в преддверии 30-й годовщины смертоносного землетрясения Лома Приета

В области залива Сан Франциско (Bay Area) произошло два землетрясения мощностью 4,5 и 4,7 баллов по шкале Рихтера, передает USA Today.

Сообщается, что обошлось без жертв и серьезных разрушений. В некоторых домах попадала посуда и испугались животные.

Тем не менее, некоторые калифорнийцы обеспокоены, потому что толчки произошли в тех же местах, что и смертоносное землетрясение Лома Приета в 1989 году.

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Первое землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло возле пригорода Сан Франциско Конкорд. Толчки средней силы ощущались также в Вэлнэт Крик и Плизент Хилл, передает Los Angele Times. В Оклэнде, Сан Хосе и Сан Фрнациско они были менее сильными. Повторные толчки достигали 2,5 баллов.

Второе землетрясение (4,7 балла) произошло спустя несколько часов возле разлома Сан Андреас. Толчки ощущали жители пригородов Сан Хосе.

В июле в Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение. 

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Видео: fabriq/YouTube

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Теги: землетрясение, калифорния, сан андреас, сан франциско
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