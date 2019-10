Разлом Сан Андреас. В Калифорнии произошли землетрясения: видео

В области залива Сан Франциско (Bay Area) произошло два землетрясения мощностью 4,5 и 4,7 баллов по шкале Рихтера, передает USA Today.

Сообщается, что обошлось без жертв и серьезных разрушений. В некоторых домах попадала посуда и испугались животные.

Тем не менее, некоторые калифорнийцы обеспокоены, потому что толчки произошли в тех же местах, что и смертоносное землетрясение Лома Приета в 1989 году.

I'm a native and that's the biggest #earthquake I've felt since Loma Prieta. pic.twitter.com/hj5fAbnbAu